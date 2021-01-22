Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен в Прикамье

Пермь, 22 января. В Прикамье еще на две недели продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска.

«На этот же период продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях, — пояснили ФАН в пресс-службе краевой администрации. — Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские развлекательные центры и иные досуговые заведения и культурно-массовые мероприятия».

Сохраняется ограничение по времени работы заведений общепита – с 01:00 ночи до 06:00 часов утра. Проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств остается под запретом.

Всего за время пандемии в Пермском крае зарегистрировано 31 183 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении в региональных больницах находится 1 607 пациентов с подтвержденным​ COVID-19.