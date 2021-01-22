Борьба за кресло мэра неожиданно обострилась в Перми

Пермь, 22 января. На пост главы столицы Прикамья уже претендуют несколько кандидатов, среди которых: общественный активист, градозащитник, крупный застройщик и бывший кандидат на пост губернатора края.

Первым, кто сообщил о своем решении поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Перми, стал градозащитник Денис Галицкий. По его убеждению, он понимает, что победить не сможет, но как минимум повлияет на уровень конкуренции и, соответственно, на качество кандидатов.

«Я уже решил, что будет в моей программе, но анонсировать не стану. Кроме того, я надеюсь, что если я приму участие, то смогу повысить публичность этой процедуры: я как минимум смогу рассказывать свои личные впечатления о происходящем», — рассказал журналистам Галицкий.

Далее последовало заявление о желании поучаствовать в отборе от активиста Сергея Ухова. Правда, он не захотел вообще ничего говорить о собственной возможной программе, а заявил, что если бы депутаты руководствовались интересами города и избирателей, то проголосовали бы за Галицкого. Но желание свое навязать конкуренцию нынешнему врио мэра Алексею Демкину Ухов все-таки выразил.

По словам собеседников ФАН, среди которых политологи и политики, попытки вдохнуть в выборы мэра Перми хоть какую-то жизнь и пробудить к самому процессу новый интерес у жителей, дело, пусть и проигрышное, но не бесполезное.

Политолог Виталий Ковин, например, назвал грядущий конкурс — трибуной, с которой любой активный пермяк может напрямую сказать все, что думает о политике нынешней городской власти и предложить свою программу развития Перми.

«Я к ним (к возможным кандидатам) ко всем отношусь хорошо. Только за одну эту попытку я им сопереживаю и их поддерживаю. Но мое мнение, что и Галицкий, и Ухов таким образом легитимизируют выборы, против которых, в общем-то, борются. Я имею ввиду отсутствие выборов», — говорит собеседник ФАН.

По мнению еще одного эксперта, поскольку все попытки ранее организовать референдумы за прямые выборы мэра успехом не увенчались, вполне нормально принять участие в процессе в таком виде — как для продвижения идей общества, так и для повышения известности.

Третий участник марафона появился буквально на днях. И вот он уж точно не нуждается в рекламе. После безуспешного участия в выборах губернатора Пермского края собственник холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин решил попробовать себя в роли мэра краевой столицы. А на своей страничке в соцсетях написал, что «принял для себя важное решение».

«Я состоявшийся хозяйственник. Управляющая компания «Сатурн-Р» на протяжении нескольких лет занимает первое место в общегородском рейтинге. Объективно, я хорошо подготовлен к этой должности», — подчеркнул Репин. — Я не думаю, что чем-то уступаю Демкину, но прекрасно понимаю кто победит. Конкурс должен состояться, так будет честно и справедливо».

Провести отбор кандидатур на должность главы Перми и администрации города планируют 18 марта в 15:00. Документы от участников принимаются со 2 февраля по 4 марта. С кандидатами сначала проведут индивидуальное собеседование, а потом изучат их программы по развитию Перми.

В конкурсную комиссию войдут 12 человек. Половину из них предложит губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Проект о проведении конкурса Пермская городская дума рассмотрит на ближайшем пленарном заседании.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что крупный пермский застройщик, генеральным директором которого является Александр Репин, требует от мэрии изъять у себя дороги на территории жилого комплекса «Арсенал» в м/р Красные казармы и возместить убытки за их содержание в сумме 259,9 млн рублей.