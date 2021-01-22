Власти Перми окончательно определились с местом строительства инфекционной больницы

Пермь, 22 января. Территория на ул. Леонова, 84 – недалеко от Центра профилактики СПИД – окончательно согласована под строительство Пермской клинической инфекционной больницы. В региональном министерстве строительства эту информацию журналистам подтвердили.

«Инфекционка» будет возводиться по одному из проектов, который ранее уже был реализован на территории РФ. Проектные работы запланированы на второй квартал 2021 года.

Краевые власти рассматривали под строительство несколько участков. Одним из последних была территория Минобороны в Кировском районе.

В ноябре прошлого года глава Прикамья Дмитрий Махонин встретился с Сергеем Нотовым — президентом ГК «МедИнвестГрупп», которая выступает потенциальным инвестором строительства клиники.

На базе больницы запланированы диагностические, лечебные и административно-хозяйственные здания, поликлиническое отделение и кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. На территории планируется возвести собственную инфраструктуру, которая сможет обеспечивать автономное существование больницы и ее подразделений: центральный тепловой пункт, трансформаторную подстанцию, станцию обеззараживания сточных вод.

Работы оцениваются в диапазоне от пяти до семи млрд рублей.