Сенатора от Прикамья Климова предложили лишить звания почетного профессора

Пермь, 22 января. Преподаватель Пермского государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ) Всеволод Бедерсон создал петицию, обращенную к Ученому совету вуза и и.о. ректора с предложением лишить сенатора от Прикамья Андрея Климова звания почетного профессора ПГНИУ.

В петиции Бедерсон говорит о том, что сенатор инициировал принятие поправок в закон об образовании, которые направлены на ограничение и маргинализацию открытой научной деятельности, просветительства и популяризации научных знаний.

«Я как ученый, преподаватель, сотрудник Пермского университета и человек, который на протяжении семи лет занимается научным просветительством, считаю, что Климов с его инициативами, направленными против науки и просветительства, не может носить почетного университетского звания. Это наносит репутационный ущерб и Пермскому университету, и всему российскому научному сообществу», — написал Всеволод Бедерсон на своей страничке в социальной сети.

На данный момент петицию подписали почти 200 человек. Ранее против этой инициативы сенатора Климова уже выступили представители академического сообщества. Также президиум РАН высказался против этого законопроекта. Ученые заявили, что принятие документа приведет к отставанию нашей страны в критически важных областях науки и технологий.

Ранее Андрей Климов предложил внести изменения в Закон «Об образовании» и предусмотреть возможность увольнения педагогов, если в их образовательной деятельности найдут признаки разжигания розни, экстремизма и подрыва конституционного строя.