«Лыжня России» в Пермском крае пройдет в новом технологическом формате

Пермь, 22 января. Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет в Прикамье с 26 января по 13 февраля в новом формате. В «Лыжне России» смогут принять участие все желающие независимо от возраста и спортивной подготовки.

«Теперь это будет не массовый забег. А каждый сможет преодолеть одну из трех дистанций (два, пять и 10 км) на выбор, в удобное время и в любом месте», — рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Регистрация участников начнется на портале «Умный спорт» с 26 января. Для всех жителей региона будет действовать единая и единственная заявочная форма.

Бегущим на два км нужно будет загрузить в свой аккаунт на портале фото или видео после финиша и время преодоления маршрута. Пройти дистанцию можно сразу после регистрации и до 13 февраля.

В краевом Минспорте ФАН пояснили, что для тех, кто выберет маршрут пять или 10 км нужно подтверждение (скриншот) с приложения или фото фитнес-браслета, на котором отражены длина дистанции и время ее преодоления. Файлы также необходимо загрузить в личный кабинет на «Умном спорте». Загрузить результаты можно с 26 января до 7 февраля включительно. После этого будет сформирован предварительный рейтинг спортсменов в каждой группе.

Лыжники, показавшие лучшие 25 результатов в своей категории, примут участие в Суперфинале, который пройдет 13 февраля в Перми на Лыжной базе «Прикамье».