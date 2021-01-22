Экс-глава ФССП Прикамья вышел из СИЗО

Пермь, 22 января. После полутора лет пребывания в СИЗО, на свободу по решению суда вышел бывший руководитель УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников. Ему запрещено пока общаться с другими фигурантами дела и пользоваться Интернетом. Но в свободе передвижений суд его не ограничил.
Кожевникова подозревают в причастности сразу к нескольким десяткам эпизодов со взятками. Его задержали летом 2019 года. Своей вины он не признает.
Адвокаты обвиняемого сделали упор на то, что следственные действия проводятся не чаще двух-трех раз в месяц, а это очень мало. Последнее мероприятие — очная ставка с его бывшей подчиненной Александрой Мардановой — состоялось 28 сентября. Женщина сотрудничает со следствием. Сейчас она находится под домашним арестом.