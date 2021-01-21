Пермские химики запатентовали удобрение для повышения урожайности

Пермь, 21 января. Прикамские ученые разработали и уже запатентовали экологичное удобрение, которое поможет повысить урожайность. Продукт содержит больше компонентов по сравнению с зарубежными аналогами. Это обеспечивает его высокую эффективность для роста растений.

Минерал струвит в России впервые получили из отходов промышленных стоков. Разработка химиков Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) позволяет дать отходам «вторую жизнь» без дорогостоящей добычи минерального сырья.

В пресс-службе вуза ФАН пояснили, что сточные воды — сырье для удобрения — содержат аммонийный азот и фосфат-ион. Они образуются на химических заводах, производствах фармкомпаний, животноводческих комплексах и т.д. Если вещества не утилизировать, они могут принести вред окружающей среде. Но при правильной переработке отходы могут стать основой для комплексного удобрения.

«Темп прироста массы томатов, которые обработали удобрением, способен увеличиться до 432%. Преимущество нашей разработки — в том, что продукт почти не растворяется и не уходит в грунт при поливе или дождях. Поэтому удобрение работает в течение всего сельскохозяйственного периода», — рассказал пресс-службе университета доцент кафедры «Химические технологии» Пермского политеха, Андрей Старостин.

Пермские ученые синтезировали струвит на основе сточных вод одного из химпредприятий Прикамья и первые в России разработали технологию его синтеза. Сейчас химики создают установку, которая позволит непрерывно получать струвит.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в в ПНИПУ разработан прототип устройства для увеличения обзора водителя благодаря прозрачности передних стоек кузова автомобиля. Оно должно избавить автовладельцев от «слепых зон», таким образом снизится количество ДТП на перекрестках.