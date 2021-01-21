Большой юбилей Перми предложили отметить без советских названий районов

Пермь, 21 января. Директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева предложила сменить советские названия районов Перми. Плюс, в своем посте в социальной сети Наиля написала, что фактически каждый район города разделен рекой Кама на две части, и она не понимает, кого устраивает данное административное деление.

Столица Прикамья поделена на семь районов: Ленинский, Мотовилихинский, Дзержинский, Свердловский, Индустриальный, Орджоникидзевский, Кировский. Наиля Аллахвердиева считает, что пора бы уже дать районам названия, мотивирующие на новые цели и ценности.

«Имена районов привязаны только к стелам и бумагам, которые все больше переходят в электронные форматы. Если не увеличивать численность населения районов, чтобы не множить управленческий аппарат, а просто по-другому перекомпоновать, то, наверное, это также не потребует дополнительных расходов на формирование новых административных образований», — сказала Аллахвердиева во время беседы с корреспондентом ФАН.

Изменения названий районов никак не отразятся на самой жизни горожан, уверен старший преподаватель кафедры архитектуры и урбанистики ПНИПУ Андрей Головин.

«Что касается территориального деления, то оно практикуется с 20-х годов прошлого века, когда появилась необходимость приблизить, условно, местные советы и предприятия к народу, к единому управлению территориями, контролю. Это осталось и дожило до нашего времени. Поэтому данный вопрос касается, в первую очередь, органов власти, их комфорта в общении с жителями. Для горожан это может быть удобно, допустим, в плане близости, к примеру, отделения налоговой или районного суда. А так, у нас название районов даже из почтовых уведомлений ушло. И у людей с ними связано очень мало сейчас», — рассказал ФАН Головин.

Директор музея PERMM говорит, что у нее нет вопросов к именам, которыми можно и нужно гордиться.

«Но достижения революционных героев сегодня открываются с новой стороны, и получается, что за именем некоторых персонажей тянется кровавый след. В конце концов, есть безусловные герои советской истории, у нас огромный багаж имен, нет никакой проблемы одно советское имя заменить на другое», — считает Наиля Аллахвердиева.

Депутат Пермской городской думы Надежда Агишева напоминает, что исторически районы носили не фамилии деятелей СССР, а название районообразующего предприятия, которые названы именами этих функционеров. Так, завод имени Свердлова — Свердловский район, завод имени Кирова — Кировский.

«Мотовилиху спасло только то, что был уже Ленинский район, поскольку Мотовилихинские заводы были заводом им. Ленина. Это был такой способ закрепления в топонимике принадлежности человека к предприятию, формирования идентичности, связанной с трудовой деятельностью на этом предприятии», — уверена Надежда Агишева.

По мнению депутата, сегодня заводы носят совсем другие названия, и количество сотрудников этих предприятий уже не столь значительное. Люди стали мобильнее и свободнее от влияния заводской культуры. И названия районов просто утратили свои значение и смысл.

«Имя было этикеткой к содержанию, которого сейчас нет, зато теперь там находится, например, университет. И новое имя и новая энергия жизни может конструироваться вокруг этой истории, — говорит директор Музея современного искусства PERMM. — Как должны называться районы, чтобы поддерживать современную идентичность жителей, вопрос не только общегородской дискуссии, но и исследования. Хотелось бы, чтобы мои риторически вопросы стали толчком для нормального обсуждения будущего города, что особенно важно в контексте 300-летия».

В социальных сетях данный вопрос вызвал довольно бурные обсуждения. Мнения пользователей разделились. Есть те, кто вполне поддерживает эту идею, немало и ее противников, но и те и другие с удовольствием предлагали свои варианты названий, например, Кировский район переименовать в Закамский, Свердловский в Авиастроителей, Дзержинский в Университетский, Ленинский в Центральный.

Весной 2018 года администрация Перми вносила вопрос о переименовании улиц в повестку пленарного заседания гордумы. Затем краевое отделение правозащитного общества «Мемориал» предлагало переименовать все улицы и районы, названные в честь организаторов и идеологов политического террора. От обеих инициатив позже отказались.