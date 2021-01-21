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Большой юбилей Перми предложили отметить без советских названий районов

Большой юбилей Перми предложили отметить без советских названий районов Пермь, 21 января. Директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева предложила сменить советские названия районов Перми. Плюс, в своем посте в социальной сети Наиля написала, что фактически каждый район города разделен рекой Кама на две части, и она не понимает, кого устраивает данное административное деление.

Столица Прикамья поделена на семь районов: Ленинский, Мотовилихинский, Дзержинский, Свердловский, Индустриальный, Орджоникидзевский, Кировский. Наиля  Аллахвердиева считает, что пора бы уже дать районам названия, мотивирующие на новые цели и ценности.

«Имена районов привязаны только к стелам и бумагам, которые все больше переходят в электронные форматы. Если не увеличивать численность населения районов, чтобы не множить управленческий аппарат, а просто по-другому перекомпоновать, то, наверное, это также не потребует дополнительных расходов на формирование новых административных образований», — сказала Аллахвердиева во время беседы с корреспондентом ФАН.

Изменения названий районов никак не отразятся на самой жизни горожан, уверен старший преподаватель кафедры архитектуры и урбанистики ПНИПУ Андрей Головин.

«Что касается территориального деления, то оно практикуется с 20-х годов прошлого века, когда появилась необходимость приблизить, условно, местные советы и предприятия к народу, к единому управлению территориями, контролю. Это осталось и дожило до нашего времени. Поэтому данный вопрос касается, в первую очередь, органов власти, их комфорта в общении с жителями. Для горожан это может быть удобно, допустим, в плане близости, к примеру, отделения налоговой или районного суда. А так, у нас название районов даже из почтовых уведомлений ушло. И у людей с ними связано очень мало сейчас», — рассказал ФАН Головин.   

Директор музея PERMM говорит, что у нее нет вопросов к именам, которыми можно и нужно гордиться.

«Но достижения революционных героев сегодня открываются с новой стороны, и получается, что за именем некоторых персонажей тянется кровавый след. В конце концов, есть безусловные герои советской истории, у нас огромный багаж имен, нет никакой проблемы одно советское имя заменить на другое», — считает Наиля Аллахвердиева.

Большой юбилей Перми предложили отметить без советских названий районов Депутат Пермской городской думы Надежда Агишева напоминает, что исторически районы носили не фамилии деятелей СССР, а название районообразующего предприятия, которые названы именами этих функционеров. Так, завод имени Свердлова — Свердловский район, завод имени Кирова — Кировский.

«Мотовилиху спасло только то, что был уже Ленинский район, поскольку Мотовилихинские заводы были заводом им. Ленина. Это был такой способ закрепления в топонимике принадлежности человека к предприятию, формирования идентичности, связанной с трудовой деятельностью на этом предприятии», — уверена Надежда Агишева.

По мнению депутата, сегодня заводы носят совсем другие названия, и количество сотрудников этих предприятий уже не столь значительное. Люди стали мобильнее и свободнее от влияния заводской культуры. И названия районов просто утратили свои значение и смысл.

«Имя было этикеткой к содержанию, которого сейчас нет, зато теперь там находится, например, университет. И новое имя и новая энергия жизни может конструироваться вокруг этой истории, — говорит директор Музея современного искусства PERMM. — Как должны называться районы, чтобы поддерживать современную идентичность жителей, вопрос не только общегородской дискуссии, но и исследования. Хотелось бы, чтобы мои риторически вопросы стали толчком для нормального обсуждения будущего города, что особенно важно в контексте 300-летия».

В социальных сетях данный вопрос вызвал довольно бурные обсуждения. Мнения пользователей разделились. Есть те, кто вполне поддерживает эту идею, немало и ее противников, но и те и другие с удовольствием предлагали свои варианты названий, например, Кировский район переименовать в Закамский, Свердловский в Авиастроителей, Дзержинский в Университетский, Ленинский в Центральный.

Весной 2018 года администрация Перми вносила вопрос о переименовании улиц в повестку пленарного заседания гордумы. Затем краевое отделение правозащитного общества «Мемориал» предлагало переименовать все улицы и районы, названные в честь организаторов и идеологов политического террора. От обеих инициатив позже отказались.

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