Пермякам представят систему оплаты проезда без кондукторов

Пермь, 21 января. С 1 февраля в столице Прикамья начнут тестирование системы бескондукторной оплаты проезда в общественном транспорте. На сегодняшний день утверждена нормативно-правовая база, проверена ее техническая готовность.

В эксперименте поучаствуют два автобусных маршрута – №80 («Детский дом культуры им. Кирова – ул. Милиционера Власова») и № 4 («ДС «Молот» – м/р Нагорный»), а также трамвай №6.

Поначалу в салонах все-таки будут находиться кондукторы. Они должны знакомить пассажиров с самостоятельной оплатой проезда «безналом». Кроме этого, выполнять функции контролеров.

Отказ от кондукторов, по расчетам пермской администрации, сократит расходы на транспортную отрасль на 500 млн рублей. Решение по введению этой системы должны принять до 1 июля 2021 года.