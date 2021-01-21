Пермская пенсионерка несколько лет держала внучку в изоляции

Пермь, 21 января. В частном секторе Орджоникидзевского района столицы Прикамья сотрудники полиции, а также органов опеки и попечительства на протяжении продолжительного времени пытались попасть в дом к пенсионерке. Соседи рассказали, что пожилая женщина фактически удерживает 11-летнюю внучку.

«Девочка несколько лет не посещала общеобразовательную школу, редко появлялась на улице, ни с кем не контактировала. Престарелая родственница полностью изолировала внучку от внешнего мира, — сообщили ФАН в пресс-службе ФССП по Пермскому краю. — Несмотря на то, что женщина вместе с внучкой все время проводила в стенах собственного жилища, ни органам опеки, ни полицейским она дверь не открывала. При этом дом был отключен от системы подачи газа из-за задолженности по коммунальным платежам».

В ведомстве пояснили, что обеспечить девочке условия для нормального и комфортного проживания могла мать, но договориться с бабушкой мирно у нее не получилось. Для разрешения конфликта 35-летняя пермячка была вынуждена обратиться в суд.

В итоге судебным приставам вместе с работниками органов опеки удалось сначала достучаться до пожилой женщины, а после долгих переговоров убедить ее передать ребенка матери.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что УФССП России по Пермскому краю исполнило решение Арбитражного суда. В пользу департамента земельных отношений администрации города с ООО «ПКФ «Юмес» взыскано более 1 млн. 400 тысяч рублей.