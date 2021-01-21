Риэлтор из Прикамья проведет два года в колонии за продажу комнаты подруги

Пермь, 21 января. В Прикамье вынесен приговор жительнице Соликамска. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

С 2017 года ранее судимая женщина работала риэлтором. Причем оформлена в конторе она была неофициально. В январе 2018 года к ней обратилась знакомая с просьбой помочь с продажей комнаты в общежитии и передала ключи от помещения. Достаточно быстро риэлтор подыскала покупательницу, от которой получила более 300 тысяч рублей.

«Документов, подтверждающих факт сделки, подписано не было. После чего риэлтор убедила стороны заключить договор, по условиям которого в течение пяти дней покупатель должен был перевести продавцу деньги. Однако женщина умолчала о том, что недвижимость уже продана, и оплату она уже получила», — пояснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

При этом риэлтор постоянно придумывала отговорки о том, что возникли трудности с оформлением сделки, поэтому деньги от продажи она передать не может. Собственница долго ждать не стала и обратилась в полицию.

Суд приговорил горе-риэлтора к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми в одном из хостелов был убит постоялец, приехавший в город из Нижнекамска. По данным следствия, погибший познакомился с двумя мужчинами в кафе, пригласил их к себе выпить.