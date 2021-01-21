Пермский застройщик требует с мэрии 260 млн рублей за убытки

Пермь, 21 января. В столице Прикамья ООО «Сатурн-Р» изменило исковые требования к департаменту земельных отношений городской администрации. Теперь крупный застройщик требует от пермской мэрии изъять у себя дороги на территории жилого комплекса «Арсенал» в м/р Красные казармы и возместить убытки за их содержание в сумме 259,9 млн рублей.

Застройщик ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» считает, что участки с междворовыми проездами находятся в собственности холдинга, даже, несмотря на то, что строительство жилья там уже закончено. Как заявлял в ноябре 2020 года гендиректор «Сатурн-Р» Александр Репин, администрация должна принять эти участки для строительства улично-дорожной сети. Но мэрия не стала выделять средства на содержание межквартальных проездов из-за того, что не приняла их на баланс муниципалитета.

«Когда застройщик выполнит свои обязательства перед жителями, достроит всю дорожную сеть внутри и оформит эти участки как дороги, то он сможет передать их на баланс муниципалитета. В настоящий момент проезды не соответствуют нормативным требованиям», — сказал в конце прошлого года замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

А затем на заседании комитета гордумы по бюджету он же заявил, что мэрия готова начать штрафовать застройщика за ненадлежащее состояние дорог в микрорайоне, если с них не будет вывозиться снег.

«Нет проблем с тем, чтобы я позвал туда сотрудников ГИБДД, провел обследования и оштрафовал «Сатурн-Р». Поэтому рычаги, чтобы заставить содержать дороги, есть, и мы будем их применять», — говорил тогда Анатолий Дашкевич.

Иск к департаменту был принят Арбитражным судом Пермского края 3 декабря. За это время состоялось два предварительных заседания, в ходе которых ответчик ходатайствовал о привлечении в качестве третьей стороны департамент градостроительства и архитектуры

«Если кто-то говорит, что застройщик много заработал, то это заслуга всего коллектива строительной организации, и чем больше зарабатывает строительная организация, тем больше поступает налогов в бюджет. Напомню, что за построенные дома в микрорайоне Красные Казармы городской бюджет получил и получит не менее трех млрд рублей», — написал в соцсетях Александр Репин.

Теперь суд удовлетворил ходатайства о привлечении в качестве третьих лиц департамента финансов, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, департамента градостроительства и администрации города Перми. Очередное заседание состоится в марте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в декабре 2020 года пермяк Денис Ковальцов, проживающий в микрорайоне Красные казармы, записал видеообращение к Владимиру Путину перед ежегодной пресс-конференцией. В ролике Дениса речь идет о школе, построенной в микрорайоне, которая и стала изначально камнем преткновения между застройщиком «Сатурн-Р» и администрацией города.