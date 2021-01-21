Уникальная настольная игра для молодежи создана в Пермском крае

Пермь, 21 января. В Прикамье выпустили настольную игру «ПерспектиВЫ». С ее помощью пользователей знакомят с молодежными мероприятиями краевого и федерального уровня: форумами «Таврида», «Территория смыслов», «Дигория», «Евразия Global».

Игроков ждут задачи на логику, творческое мышление, поиск информации и самые разнообразные задания. Для победы пользователям нужно будет собирать полезные ресурсы, идеи, команду, связи.

«Настольная игра рассказывает о мероприятиях для молодежи в совершенно новом формате. Ее участники наглядно могут увидеть перспективы и возможности, которые дают форумы, а после принять в них непосредственное участие, заявить о себе, своих достижениях, планах, найти новое призвание и получить образовательную или финансовую поддержку. Стоит отметить, в настоящее время аналогов игры нет в России», — рассказала замминистра по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Баландина.

В течение нескольких месяцев настольные квесты будут переданы представителям молодежных сообществ, в молодежные центры муниципалитетов, коворкинги и библиотеки Прикамья.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что В Пермском крае усовершенствовали цифровые модели нефтяных месторождений. Теперь можно наиболее полно учитывать все геологические особенности залежей для более эффективной оценки их потенциала, чтобы добыть больше нефти.