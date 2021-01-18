Прикамье борется за победу в голосовании на платформе «Россия – страна возможностей»

Пермь, 18 января. В рамках народного голосования на платформе «Россия – страна возможностей» ВКонтакте люди выбирают 15 регионов, в которые отправятся самые известные блогеры с многомиллионной аудиторией. О пяти регионах-победителях снимут красочные фильмы.

Сейчас лидером в номинации «Субъекты РФ с численностью от 500 тысяч до 1 млн» является республика Коми. А вот Челябинская область и Пермский край борются за первое место в номинации «Субъекты РФ с численностью населения от 1 млн и выше».

Пока Прикамье идет вторым среди 54 регионов-миллионников. За край проголосовало 17 тысяч человек. Челябинская область с 23,8 тысячами голосов пока на первом месте. Замыкает тройку – Красноярский край.

На предварительном этапе Прикамью очень помогла поддержка предпринимательского сообщества через пермский telegram-канал и бизнес-чаты в муниципалитетах.

«Предприниматели откликнулись на инициативу запуска на территории Прикамья обучения блогеров, потому что это реальный шанс увеличить турпоток в регионе, что даст приток капитала в малый бизнес, и новые рабочие места в территориях Пермского края», – сказал руководитель Пермского фонда развития предпринимательства Дмитрий Порохин.

Народное голосование продлится до 14 часов 25 января.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что сегодня в Прикамье все чаще, несмотря на пандемию, приезжают гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Весьма популярны у них кольцевые маршруты по региону от трех дней до недели.