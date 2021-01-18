Пермское УФАС проверило частные клиники из-за жалоб на повышенные цены

Пермь, 18 января. Осенью прошлого года в региональное УФАС России поступили заявления граждан, в которых те жаловались на повышение цена на компьютерную томографию (КТ) в городских частных клиниках.

Ведомство сравнило стоимость КТ легких в медучреждениях в периоды с января по сентябрь и с октября по декабрь 2020 года и провело проверку экономической обоснованности повышения цен. Были проверены: ООО «Клиника Эксперт Пермь», ООО «Медси -Пермь», ОП ООО «Медицина АльфаСтрахования», ООО «Пермь Томограф Про», ООО «Правила жизни», ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем – Пермь».

«Цены на оказание услуг КТ органов грудной клетки (легких) не регулируются государством и, следовательно, находятся в зависимости от механизма взаимодействия спроса и предложения и состояния конкуренции на данном рынке. Само по себе увеличение цены на указанную услугу в частных клиниках Перми не может свидетельствовать о нарушении антимонопольного законодательства. Необходимо было установить причины и условия формирования цены, а также проанализировать расходы и затраты, включенные в себестоимость услуги», — объяснили ФАН в пресс-службе пермского УФАС.

Исходя из данных частных клиник повышение стоимости услуг КТ обусловлено, в первую очередь, ростом затрат на оказание услуги и необходимостью поддерживать на высоком уровне качество обслуживания пациентов в условиях возросшего спроса.

В медучреждениях поясняли, что аппараты КТ, врачи-рентгенологи, рентген-лаборанты вынуждены работать в непрерывном режиме, что значительно увеличило затраты на техническое обслуживание, амортизацию оборудования и расходы на зарплату персонала. Также значительно выросли расходы на клининг — в связи с необходимостью соблюдения эпидемиологического режима.

«Такую услугу оказывают как государственные бюджетные учреждения здравоохранения, так и частные медучреждения. При этом доля госучреждений на этом рынке составляет более 50%, а максимальная доля частных клиник — менее 10%. Таким образом, ни одно из вышеуказанных частных медучреждений не доминирует на рынке оказания услуг КТ в Перми. Поэтому антимонопольное ведомство не усмотрело в действиях частных медицинских клиник признаков установления монопольно высокой цены», — сказал замначальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации пермского УФАС Дмитрий Шилов.

Ведомство также не обнаружило наличия сговора или согласованных действий между частными медицинскими клиниками Перми.