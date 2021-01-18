Спиртное и телевизор стали причинами убийства жителя Нижнекамска в Перми

Пермь, 18 января. В столице Прикамья в одном из хостелов был убит постоялец, приехавший в город из Нижнекамска.

По данным следствия, погибший познакомился с двумя мужчинами в кафе, пригласил их к себе выпить. Между ними завязалась ссора, которая и закончилась убийством. Собутыльники пермского гостя прихватили с собой телевизор.

«Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного имущества, в одном из них обнаружили бытовую технику. Затем был найден автомобиль такси, на котором передвигались подозреваемые. Вскоре личности злоумышленников были установлены. Мужчины скрывались в одном из домов Кировского района. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции», — сообщили ФАН в пресс-службе краевого МВД.

СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

59.мвд.рф ГУ МВД России по Пермскому краю

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ветеран органов внутренних дел Сергей Журавлев из Кудымкара Пермского края стал победителем Первого Всероссийского фестиваля резьбы по дереву «Братина».