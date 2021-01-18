Студентов Пермского государственного университета экстренно перевели на «удаленку»

Пермь, 18 января. В Пермском государственном национальном исследовательском университете студентов временно перевели на удаленный формат обучения. Это связано с аварийно-восстановительными работами.

«Весь очный учебный процесс и работа всех подразделений переходят в дистанционный режим до особого распоряжения, — пояснили в пресс-службе вуза. — О возобновлении очного рабочего и учебного процессов будет сообщено дополнительно».

В Новогор-Прикамье рассказали сотрудникам университета, что низкое давление воды наблюдается в районе «Перми-2» и «Перми Сортировочной». Вероятно, причина кроется не в коммуникациях кампуса ПГНИУ.

Поставщик услуг обеспечил подвоз питьевой воды к общежитиям.