Пермский ветеран ОВД покорил весь мир уникальными предметами интерьера

Пермь, 18 января. Ветеран органов внутренних дел Сергей Журавлев их Кудымкара Пермского края стал победителем Первого Всероссийского фестиваля резьбы по дереву «Братина».

Журавлев представил на конкурсе резную мебель из сосны, липы, кедра, березы, ясеня. В пресс-службе краевого МВД ФАН пояснили, что все предметы интерьера в исполнении кудымкарского мастера уникальны, выполнены без станков и сложных приборов, вырезаны из массивов дерева по собственным нарисованным эскизам и не имеют аналогов в мире, поскольку повторов резчик не делает.

Любимым делом, которое манило его с детства, Журавлев смог заняться после выхода на пенсию. Снимки своих работ мастер стал выкладывать в социальных сетях. О золотых руках мастера довольно быстро стало известно не только в России, но и за рубежом. Некоторые пользователи сравнивали работы с брендовыми изделиями, другие и вовсе заявляли, что они подобны творениям XVII–XVIII веков.

В 2013 году Сергей Журавлев начал вырезать предметы интерьера из массива. В 2020-м решил официально оценить свою мебель на всероссийском конкурсе Государственного российского дома народного творчества. В номинации «Резьба объемных утилитарных форм» он стал лауреатом Первой степени.

«Не надеялся на победу, поскольку видел, что его участники именитые «прожженные» мастера. Но когда мне позвонили и сказали, что все члены жюри, увидев работы, просто потеряли дар речи и единогласно присудили первое место, понял, что мое любимое дело чего-то да стоит», – рассказывает Сергей Журавлев.

Пермского мастера регулярно просят приехать в другие российские города, сделать на заказ мебель для музеев и театров, выступить с мастер-классами или совсем переехать и развивать мастерские. Среди претендентов были Воронеж, Тюмень, Оренбург, Подмосковье и др. В свою очередь, сам Журавлев уже отказал музею народного творчества и Ленинградскому театру, потому что, по его собственным словам, работы много и в Кудымкаре, и в Пермском крае.

Сергей Журавлев родился в Казахской Республике в 1967 году. В 20 лет после службы в армии поступил в УВД Алма-Атинского горисполкома на должность сотрудника полка патрульно-постовой службы милиции. В 1991 году переехал в Кудымкар. Здесь он служил в различных оперативных подразделениях, в том числе на руководящих должностях в УВД по Коми-Пермяцкому округу. Окончил академию МВД, получил высшее юридическое образование. Впоследствии возглавлял криминальную милицию городского отдела. Отслужив более 20 лет, в звании подполковник полиции вышел на пенсию с должности заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский».