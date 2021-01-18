Пермякам предлагают взять освященную в храме воду вместо окунания в купель

Пермь, 18 января. На Крещение Господне в столице Прикамья во всех храмах с соблюдением необходимых противоэпидемических мер пройдут традиционные Крещенские богослужения и водосвятия. Об этом представители Пермской Епархии рассказали на совещании у замглавы городской администрации Лидии Королевой.

В дискуссии приняли участие сотрудники полиции, краевого Роспотребнадзора, ГИМС, главы администраций районов.

«Сейчас основная задача – не допустить роста заболеваемости, соблюдать меры безопасности и санитарные нормы, поэтому нужно исключить скопления людей», — отмечают в Роспотребнадзоре Прикамья.

В городской администрации напомнили, что обычно в Крещенскую ночь в организованных местах на территории Перми в купели окунается от четырех до шести тысяч человек.

«Церковь понимает сложившуюся эпидемическую обстановку, поэтому предлагает верующим не прибегать к традиционному окунанию в купели, а взять освященную в храме воду домой», — подчеркнул представитель Пермского Свято-Троице-Стефанова монастыря.

В мэрии еще раз напоминают, что традиционные массовые купания в купелях организовываться не будут в рамках действующих ограничительных мер, установленных Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, и запретом на проведение массовых публичных мероприятий в регионе, предусмотренных Указом губернатора Пермского края.