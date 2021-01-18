Пермские врачи провели сложную операцию 12-дневному младенцу

Пермь, 18 января. В столице Прикамья медики «ГКБ им. М.А. Тверье» прооперировали недоношенного ребенка. Операцию проводили главврач Михаил Суханов и старшая медсестра операционного блока Татьяна Полыгалова.

«Малышу весом 1 200 граммов было сложно дышать из-за патологического сосуда между аортой и легочным стволом. Ребенку, родившемуся раньше срока, пришлось «перекрывать» открытый артериальный проток с помощью хирургического вмешательства», — пояснили ФАН в больнице.

По словам Владимира Тремполеца — лечащего врача юного пациента — операция прошла успешно. На данный момент состояние ребенка стабильное, уже есть улучшения.

Малыш родился в первый день Нового года. При росте 36 см он весил всего 1 028 граммов. Из–за выявленных проблем ребенку еще внутриутробно провели курс профилактики дыхательных расстройств. Также были выявлены проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.

