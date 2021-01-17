Пермский градозащитник намерен судиться с краевыми властями

Пермь, 17 января. Градозащитник Денис Галицкий намерен сформировать судебный иск в отношении властей Прикамья. Общественник попытается оспорить законность формирования комиссии по землепользованию и застройке Перми.

В конце ноября 2020 года градостроительные полномочия пермской мэрии передали на региональный уровень, а в декабре правительство утвердило новый состав комиссии, который почти полностью обновился.

На своей страничке в социальной сети Галицкий заметил, что процедура выборов членов комиссии описана в самих Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), конкретно — в ч.6 ст.9, которая обязывает объявлять выборы и устанавливать срок для приема предложений о кандидатах. Вносить предложения могут любые некоммерческие организации города.

«Полномочия перешли краевым властям, это так. Но ПЗЗ Перми действует как и прежде, только вместо главы города выборы в комиссию должен объявить губернатор», — написал градозащитник в соцсетях.

В свою очередь в пресс-службе Минимущества Пермского края пояснили, что в связи с перераспределением полномочий между органами власти состав комиссии по ПЗЗ теперь формируется и утверждается краевыми властями.

«Градостроительный кодекс не регламентирует состав комиссии. В краевом законе о граддеятельности отсутствует требование о необходимости проводить выборы членов комиссии. Требования о выборности членов комиссии касались формирования комиссии, созданной при главе Перми», — пояснили в министерстве.

Денис Галицкий рассказал ФАН, что ПЗЗ были написаны не на краевом уровне, а на городском, а глава Перми, по сути, временно передал часть своих полномочий, функций губернатору. Соответственно, Дмитрий Махонин, как уполномоченное муниципалитетом лицо, должен соблюдать муниципальные акты.

«У нас фактически с региональными властями расхождения в одном — должны ли они соблюдать правила ПЗЗ, принятые городом. И если там написано, как должна формироваться и избираться комиссия, так и должно быть. Где написано, что не надо исполнять правила при передачи полномочий, — задается вопросом Галицкий. – Допустим, президенту РФ какой-то город и регион передал полномочия по чему-либо. Должен глава государства будет соблюдать законодательство субъекта, который ему передал полномочия. Конечно, он будет действовать в рамках порученных полномочий».

По словам градозащитника, который в течение 12 лет входил в состав городской комиссии, иск может быть подан уже на следующей неделе, поэтому у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина «есть время для самостоятельного исправления ошибок».

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Денис Галицкий поспорил с блогером Ильей Варламовым, который на своей странице в Livejournal выступил с критикой в адрес проекта обновления улицы Крисанова и шоссе Космонавтов, представленный администрацией Перми.