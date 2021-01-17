В Перми зарегистрировано более половины всех случаев заражения COVID-19 в Прикамье

Пермь, 17 января. За минувшие сутки в Прикамье зафиксировано 296 новых случаев инфицирования COVID-19. По данным краевого Роспотребнадзора на утро воскресенья, всего в регионе выявлено 35 700 подтвержденных случаев заражения. Прикамье занимает на сегодняшний день 73 ранговое место среди субъектов РФ.

В Перми за все время зарегистрировано 19 947 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Это 55,9 % от общего числа зараженных в крае.

По состоянию ведомства на 16 января, в регионе проведено 1 281 млн исследований на COVID-19. За прошедшую неделю в среднем 4,3 тысячи в день.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 5 января в столице Прикамья началась прививочная кампания от COVID-19 в восьми городских больницах. Также был расширен и список внеочередников.