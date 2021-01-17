Катерина Шпица о «Танцах со звездами»: Будем вместе с вами создавать праздник

В воскресенье состоится премьера нового сезона проекта «Танцы со звездами». Одной из участниц шоу стала уроженка Перми, актриса Катерина Шпица.

В проекте соревнуются пары, составленные из профессиональных танцоров и отечественных звезд. Партнером Катерины стал Михаил Щепкин – вице-чемпион России и мира по латиноамериканскому секвею.

«Не терпится пройти боевое крещение! Будем вместе с вами создавать праздник танца!», — написала Шпица на своей страничке в Instagram.

Первый эфир нового сезона «Танцев со звездами» начнется 17 января на телеканале «Россия-1» в 18:00.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что пермские актрисы Валентина Мазунина и Зоя Бербер скоро вновь вместе появятся на экране в полнометражном фильме «Стендап под прикрытием». Премьера ленты запланирована на 4 февраля 2021 года.