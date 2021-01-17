Пермь вошла в тройку городов-лидеров по повышению цен на бензин

Пермь, 17 января. Столица Прикамья попала в топ-3 российских городов по росту цен на бензин. В Приволжском Федеральном округе (ПФО) Пермь стала единоличным лидером.

По данным Росстата на 11 января, при средней стоимости бензина в ПФО – 45,3 рубля за один литр, в Прикамье цена составляет 46,7 рубля. Стоимость дизельного топлива в крае – 50,5 рубля за литр, при средней цене в ПФО 48,1 рубль.

Рост цен на топливо замечен с начала года в 65 субъектах РФ. Помимо Перми в тройке лидеров по этому показателю находятся Нижний Новгород и Омск.