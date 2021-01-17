Жителям Красновишерска Пермского края восстановили подачу тепла

Пермь, 17 января. В Красновишерске Пермского края восстановили подачу тепла. Котельная №11 вышла на необходимую мощность. Все мероприятия, в том числе установку и пусконаладочные работы дополнительного четвертого котла, завершат в воскресенье.

Котельная №11 обеспечивает теплом 147 жилых домов, в которых проживает около трех тысяч человек. При этом без тепла пока остаются еще более 70 домов, почти 1,5 тысячи местных жителей.

«В настоящее время ведутся работы по подключению дополнительного котла на котельной №5. Для ускорения работ из краевой столицы в Красновишерск направлена дополнительная рабочая бригада. В зоне теплоснабжения котельной №5 находится 38 многоквартирных, 36 частных домов и два социально значимых объекта, — пояснили ФАН в пресс-службе краевой администрации. — В краевом министерстве ЖКХ прорабатывается вопрос перераспределения нагрузки между котельной №5 на котельную №11. Также по поручению главы Прикамья в Красновишерск направлены дизельные тепловые пушки».

Ранее 12 января после наступления холодов в Красновишерске была до минимума снижена температура в домах, отапливаемых двумя городскими котельными.