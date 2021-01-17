Пермские студенты возвращаются к очным занятиям

Пермь, 17 января. Студенты выпускных курсов очных отделений Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) возвращаются к получению знаний в доэпидемическом формате. С 25 января к очному обучению приступят магистранты, а с 1 февраля — четвертые курсы бакалавриата и пятые — специалитета.

В пресс-службе вуза ФАН пояснили, что на 15 января COVID-19 диагностирован только у одного студента, а среди преподавателей инфицированных нет.

«Поэтому и было принято такое решение для выпускных курсов. Им сейчас особенно важно постоянно быть на связи с преподавателями. Чтобы избежать большого скопления людей, будут сформированы малочисленные группы студентов, которые будут заниматься в разных аудиториях», — пояснили в ПНИПУ.

Студентов Пермского политеха перевели на смешанный формат (занятия и консультации проходили дистанционно) в октябре 2020 года. Исключениями стали только те занятия, где необходимо было лабораторное оборудование и специализированное программное обеспечение.

В вузе установлены антисептические средства, а в помещениях регулярно проводят дезинфекцию. Студенты, сотрудники и гости университета проходят «входной фильтр». Преподаватели старше 65 лет смогут продолжить проводить занятия в дистанционном формате.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье усовершенствовали цифровые модели нефтяных месторождений. Это позволит наиболее полно учесть все геологические особенности залежей и добыть больше нефти.