Прикамье готовится к выборам: конкуренты оценивают свои шансы

Пермь, 14 января. В администрации губернатора Прикамья приступили к формированию штаба для подготовки выборов в Госдуму РФ, региональный парламент и Пермскую городскую думу. Штаб должен будет заниматься организацией голосования в целом.

С кандидатами, лояльными краевой власти, будет работать региональное отделение «Единой России» и приглашенные политтехнологи. Все без исключения собеседники ФАН, среди которых политологи и политики, сошлись во мнении, что для Прикамья абсолютно не важно, кто будет руководить предвыборным штабом партии власти.

«Судя по тактике, которая была применена на недавних выборах губернатора, волноваться им особо не о чем. Тот формат, который есть сегодня, позволяет партии власти чувствовать себя совершенно спокойно. Пока основные назначения происходят не в регионе, о нормальных выборах говорить не приходится. Безусловно, они поменяют ряд депутатов. Допускаю, что может появиться какая-нибудь новая лояльная партия. Но сами правила, конечно, они поменять не смогут и не станут», — рассказал эксперт ФАН в области политики.

Именно поэтому почти никого не смущает, что краевые власти, по данным источников ряда СМИ, ведут переговоры с помощником сенатора от Удмуртии Юрия Федорова политтехнологом Константином Труфановым, который, возможно, будет курировать кампании провластных кандидатов на предстоящих выборах.

«Политтехнолог – человек, который выполняет поставленные задачи. Конечно, личность руководителя штаба важна, но не так уж принципиальна сегодня. Были примеры, когда глава штаба становился публичной личностью и брал на себя определенные обязательства по формированию даже имиджа. Но насколько это нужно на предстоящих выборах?», — задается вопросом политолог Виталий Ковин.

Плюс ко всему, Труфанов уже работал в Прикамье в прошлом году во время голосования по поправкам к Конституции РФ.

Также все собеседники ФАН сходятся во мнении, что по содержанию все кампании 2020 года, в том числе по поправкам и по выборам губернатора Пермского края, были предсказуемыми. В 2021-м властям Прикамья необходимо будет решать крайне важную задачу – подтвердить политический вес главы региона Дмитрия Махонина.

«Безусловно, выборы губернатора очень важны для любого субъекта. Люди всегда с интересом их воспринимают. Но мы все видели, сколько негативных эмоций было у пермяков после последних губернаторских выборов, когда сняли с гонки одного кандидата. Причем, основные претензии были у людей не к тому, что сняли конкурента, а к тому, как это было сделано. Он бы все равно уступил Махонину, но вес нынешнего главы был бы уже к сегодняшнему дню намного больше. Поэтому, конечно, явка на выборах меньше не будет, поскольку формируются и представительные и законодательные органы власти, но желание у граждан уменьшилось», — уверен собеседник ФАН.

Говоря о шансах партий-конкурентов, политологи опять отмечают, что многое будет зависеть от активности Дмитрия Махонина.

«Рейтинги партии власти сегодня падают. Этого уже не скрыть. Пока губернатор, скажем так, не коррозирован. Поэтому останется он над схваткой, продекларирует то, что станет работать с любыми парламентами, шансы у конкурентов партии власти вырастут. Нет, тогда другой разговор, — говорит Виталий Ковин. – Плюс, конечно, в рамках губернаторских выборов информационное поле можно было удержать в своих руках. В данной ситуации генерировать все в одном центре, конечно, невозможно. Намного больше игроков, больше инфоповодов, больше активности».

И все-таки, по мнению политологов, обновление в краевом Законодательном собрании и в Пермской гордуме может произойти примерно на треть. Во власть, возможно, придут люди из бизнеса или «общественники». Причем, основным интересантом в таком обновлении может являться именно партия власти. Хотя в Перми и крае «Единой России» сохранить «контрольный пакет» будет крайне непросто.

Также, по информации некоторых источников, возглавить краевой предвыборный штаб может глава администрации губернатора Пермского края Леонид Политов или директор департамента внутренней политики Александр Смертин.