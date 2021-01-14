В Прикамье депутатов заставили провести заседание прямо на улице, появилось видео

Пермь, 14 января. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как жители Александровска Пермского края всеми силами пытаются не допустить местных депутатов в здание для проведения заседания.

Люди требовали роспуска городской думы. В результате словесной перепалки на месте произошла драка, из-за чего в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов.

По информации ряда СМИ, дело закончилось тем, что депутатов, по сути, заставили провести заседание на улице, где был избран новый спикер думы. Вместо Марины Зиминой председателем стала Людмила Белецкая. Некоторые источники утверждают, что люди, которые заблокировали народным избранникам вход, наняты советником главы местной администрации Александром Шицыным.