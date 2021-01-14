Минприроды Прикамья заподозрили в нарушении закона

Пермь, 14 января. УФАС Прикамья выявило в действиях краевого Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии признаки нарушения Закона о защите конкуренции. В Кунгурском районе ведомство передавало ООО «Телец-Агро» в аренду лесные участки без проведения торгов.

В 2006 году Агентство по природопользованию Пермского края (сейчас Минприроды) заключило с ФГУП «Агрокомплекс «Кунгурский» (теперь ООО «Телец-Агро») договор аренды лесного участка площадью 3 070 ГА сроком действия на пять лет. В 2011 году стороны перезаключили договор аренды сроком на 10 лет. При этом не была учтена редакция ст. 71 Лесного кодекса РФ, по которой заключать подобные соглашения можно только через аукцион.

«В период действия нового договора аренды между Министерством и ООО «Телец-Агро» заключались дополнительные соглашения в части изменения местоположения лесного участка, размера арендной платы и объема заготавливаемой древесины. Было установлено, что соглашения в действительности являлись самостоятельными сделками, направленными на передачу лесных участков без проведения конкурсов, что противоречит Закону», — рассказали в пресс-службе Пермского УФАС.

До 25 февраля 2021 года региональное Минприроды должно вернуть в казну из пользования ООО «Телец-Агро» лесные участки, расположенные в Кунгурском лесничестве. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок Пермское УФАС России примет решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.