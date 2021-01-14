В Прикамье подсчитали процент невосприимчивых к коронавирусу местных жителей

Пермь, 14 января. Заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ им. академика Вагнера Ирина Фельдблюм рассказала в студии РБК Пермь, что 15% жителей Прикамья вообще невосприимчивы к заболеванию, их организм не отвечает на вирус.



По словам специалиста, в 2021 году регион и страна, в целом, будут жить с эпидемией. Однако сам вирус начнет циркулировать через невосприимчивую популяцию, и далее он будет снижать свои свойства к изменениям и мутации.



Фельдблюм считает, что в Пермском крае возможен подъем заболеваемости в конце января – начале февраля. Что же касается окончания эпидемии, то, по мнению специалиста, она закончится, когда коллективный иммунитет будет минимум у 70% населения.



По данным на 13 января, в Прикамье поставлено 8 542 доз вакцины от коронавирусной инфекции. В ближайшие недели в регион ожидается поставка 108 тысяч доз. По информации краевого Роспотребнадзора, частными клиниками региона проведено почти 308 тысяч тестов на антитела. У 26,5% пациентов, сдавших ИФА, обнаружены антитела к COVID-19.