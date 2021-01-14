Новые 3D-двойники месторождений помогут увеличить добычу нефти в Прикамье

Пермь, 14 января. В Прикамье усовершенствовали цифровые модели нефтяных месторождений, которые позволят наиболее полно учесть все геологические особенности залежей для более эффективной оценки их потенциала, чтобы добыть больше нефти.

По словам доцента кафедры «Нефтегазовые технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Дмитрия Мартюшева, сегодня предприятия преимущественно добывают сырье на месторождениях со сложно извлекаемыми запасами нефти.

«Для решения этих задач необходимы новые технологии. К ним относятся, например, цифровые 3D-двойники месторождений, которые более полно и совершенно описывают сложные процессы в нефтяном пласте», – рассказывает Дмитрий Мартюшев.

В последнее время доля нефтяных активов, которые разрабатывают на сложных карбонатных объектах в РФ, значительно возросла. С помощью новых технологий можно будет эффективно регулировать процессы, обеспечить оптимальные геолого-технические мероприятия и увеличить добычу нефти.

«Один из наиболее эффективных методов увеличения добычи «черного золота» в мире – гидравлический разрыв пласта. Но при проведении мероприятия трещина может распространиться вертикально и расширить каналы, которые соединяют водонасыщенную и нефтяную зоны. Это приведет к снижению добычи нефти. Негативных последствий можно избежать с помощью усовершенствованных 3D-моделей, – уверен Дмитрий Мартюшев.

Исследователи Пермского Политеха разработали методику, оперативно определяющую вертикальную проницаемость нефтяного пласта. Технология, которую уже применили на шести карбонатных залежах Прикамья, позволяет усовершенствовать цифровые 3D-двойники месторождений.

Усовершенствованные модели уже показали лучшие результаты, когда расчетные и фактические данные совпадали, в отличие от предыдущих моделей. Новые 3D-двойники не искажают показатели, поэтому можно точнее рассчитать экономический эффект от добычи нефти.