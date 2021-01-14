Прикамье стало пилотным регионом РФ по созданию Единого информресурса о недвижимости

Пермь, 14 января. В России выбраны четыре региона, где до конца 2021 года проведут эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. В Пермском крае в эксперименте примут участие Пермь, Пермский муниципальный район и Добрянский городской округ.

Целью пилотного проекта является создание единого информресурса, где будут собраны сведения о земле и недвижимости, которые содержатся в разных государственных картотеках.

«Сейчас эти сведения хранятся более чем в 10 информационных системах, а в результате эксперимента вся интересующая правообладателя, покупателя или инвестора информация будет сосредоточена в одном месте. Для муниципалитетов и органов власти такая универсальная база данных станет площадкой, которая упросит процессы контроля и управления земельными ресурсами», — пояснили ФАН в региональном Минимуществе.

Единый информационный ресурс будет представлять собой цифровую платформу межведомственного информационного взаимодействия.

В пресс-службе краевой администрации рассказали, что в создании платформы примут участие Минэкономразвития РФ, Минстрой, Минприроды, Минкультуры, ФНС, Минсельхоз, Федеральное агентство по управлению госимуществом, госкорпорация «Роскосмос», Федеральное агентство по недропользованию и Федеральное агентство лесного хозяйства, а также исполнительные органы власти субъектов, на территориях которых проводится эксперимент.

Пилотный проект, кроме Прикамья, запустят в Татарстане, Краснодарском крае и Иркутской области.