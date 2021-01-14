Пермячка взыскала с управляющей компании крупную компенсацию за травмы после падения

Пермь, 14 января. Суд Индустриального района Перми рассмотрел дело о взыскании с управляющей компании компенсации вреда здоровью. В марте 2020 года местная жительница возвращалась домой, поскользнулась, упала, в результате чего получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

По мнению заявителя, из-за невыполнения УК своих обязательств по надлежащему содержанию придомовой, ей причинен физический и моральный вред, который она оценила в 950 тысяч рублей. Также пермячка просила взыскать убытки, понесенные в результате получения травмы, в размере семи тысяч рублей.

Досудебные обращения о возмещении ущерба к представителям УК в добровольном порядке удовлетворены не были.

«Суд пришел к выводу о том, что материалы дела подтверждают факт падения истца на территории, подведомственной ответчику. Также доказательства подтверждают факт получения травмы заявителем в результате ненадлежащего выполнения ответчиком обязанностей по уборке придомовой территории. Суд посчитал разумной и достаточной компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, взыскав ее с управляющей компании», — пояснили ФАН в пресс-службе краевого суда.

Кроме того, суд взыскал с ответчика расходы на оплату лекарственных средств в размере 257 рублей, поскольку иные расходы истец понесла по собственной инициативе, а не по назначению специалистов.