Прикамье попало в список аутсайдеров по освоению денег на строительство дорог

Пермь, 14 января. Прикамье попало в число регионов-аутсайдеров по освоению денег на строительство дорог. Именно Пермский край Владимир Путин назвал первым в списке, который он зачитал в среду на совещании с членами правительства.

В региональном министерстве дорог и транспорта пояснили журналистам, что это связано с тем, что дорожные проекты региона достаточно капиталоемкие. Некоторые разбиты на этапы и рассчитаны на два-четыре года, какие-то на стадии проектирования.

В 2020 году объем Дорожного фонда Прикамья превысил 18 млрд рублей. Из них 6,2 млрд выделены муниципалитетам. В период с 2021 по 2023 годы в региональную дорожную отрасль планируется направить более 55 млрд бюджетных рублей. Именно на этот период запланирован основной объем работ.