Пермская «Звезда-2005» заняла высшую строчку рейтинга УЕФА среди российских клубов

Пермь, 13 января. УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг женских футбольных команд. «Звезда-2005» занимает 36-ю строчку общего списка, составленного из 119 европейских женских футбольных коллективов.

Это лучший результат среди всех российских клубов. Необходимо отметить, что Европейская футбольная ассоциация учитывает результаты команд во всех турнирах за пять сезонов, в том числе и в УЕФА.

Европейский рейтинг возглавляет французский «Лион». «Звезда-2005», в свою очередь, опережает в списке такие известные европейские клубы, как «ПСВ», «Андерлехт», «Спортинг».