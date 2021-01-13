В Перми родителей и детей «сближают» через выживание в экстремальных условиях

Пермь, 13 января. В столице с прошлого года работает детская школа бушкрафта. Само понятие переводится, как навыки выживания в лесу. Первые занятия прошли зимой 2020 года. Причем, поначалу было довольно много теорий – бесплатных занятий на базе городских библиотек.

Игорь Серебренников – один из организаторов школы, рассказал ФАН, что идею создания подсказал его друг – инструктор по сплавам. Точнее, предложение было организовать зимние курсы по туризму для детей.

«Я сначала очень скептически отнесся к этой затее. Зимой курсы для детей? Немного подумал, переосмыслил, посмотрел очень много роликов на YouTube, в которых как раз часто встречалось это слово – бушкрафт. И я понял, что это реально. Было опасение, насколько все-таки это будет востребовано. Но попробовать решили», — вспоминает Игорь.

Дети и родители довольно быстро после теоретических занятий начали спрашивать, когда начнутся практические занятия. Буквально после второй лекции удалось собрать первую группу.

«Была зима, холодно. Несмотря на это, они буквально настояли на том, чтобы пойти, — вспоминает Игорь. – Меня в то время как раз интересовала тема, как вырыть сугроб в лесу, чтобы в нем переночевать. Я просто знаю, что ситуации эти в регионе не единичные. Случилось что-то с машиной, вокруг никого, замело дорогу, и люди просто замерзали не трассе. И мы попробовали и поняли, что это вполне реально, вырыть себе достаточно теплую пещерку и переночевать в ней».

Дочке соорганизатора детской школы бушкрафта Анны Кылосовой четыре года. При этом с трех месяцев они вместе регулярно путешествуют. В какой-то момент у мамы родилась идея организовать детские туры, чтобы дочь постоянно находилась в «своей тусовке». Анна обратилась с предложением к Игорю Серебренникову, которого знает довольно давно, и нашла в его лице поддержку.

По словам Анны, родители отнеслись к этой идее с огромным позитивом. Правда, сначала взрослые выступали в качестве «подносчиков снарядов», приводили детей, но в процессе почти не участвовали. Но когда у организаторов появилась идея сделать выездные туры именно семейными, родители стали подключаться активнее, и сегодня у старших участников интерес и желание просматриваются иногда даже больше, нежели у их детей.

«Родители заряжаются сами и заряжают своих чад. Если на первые выезды с нами отправлялись два-три взрослых, то сейчас это полностью семейные мероприятия. Приблизительно 10–15 детей, получается, столько же родителей. — рассказала ФАН Анна Кылосова – Если говорить об организованности, то тут всегда по-разному. Иногда родители активно делают что-то, дети в сторонке. Иногда взрослые ленятся, ребята наоборот постоянно заняты. Тут важнее, что все довольны. Каждый по-своему, но вместе».

По словам Серебренникова, действительно одной из задач, которую организаторы перед собой ставили, является сближение родителей и детей через выживание. И, как бы страшно это не звучало, результат есть уже сегодня.

«Но если бы мы назвали школу – «школой выживания», у многих родителей возникли, наверное, вопросы. А так, незнакомое и такое интересное слово – бушкрафт. На него клюнули, и мы на самом деле очень рады, поскольку мы сами видим, как это еще сближает и без того самых близких людей», — говорит Игорь Серебренников.

Проблема, с которой приходится сталкиваться организаторам бушкрафта – сотовые телефоны. Не так давно ФАН писал о том, что в Прикамье для защиты детей и подростков в виртуальном пространстве создана целая «КиберДружина».

«Проблема есть. Причем, дети до 10 лет достаточно быстро могут отвлечься, забыть про гаджеты и включиться в процесс. Им становится интересно. А вот ребята постарше всячески показывают, не все, конечно, что без телефона долго им находиться тяжело. Становится скучно. И что удивительно, если это выездной тур, то из-за постоянного перемещения, движения ребенок забывает о мобильнике, а если это встреча на два-три часа, то телефон появится обязательно», — говорит Анна Кылосова.

17 января в расписании школы – строительство безопасного и теплого снежного укрытия и мастер класс по изготовлению кормушек для птиц. 24 января – ориентирование на местности (работа с картами, компасом, ориентирование по звездам). 31 января – виды укрытий в стужу зимой и постройка переносного жилища кочевых индейцев. Присоединиться может любой желающий.