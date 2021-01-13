В Перми за гибель двух пассажиров судят перевозчика

Пермь, 13 января. В столице Прикамья завершено расследование уголовного дела в отношении перевозчика, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Также его обвиняют в нарушении требований охраны труда, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Делом занимается Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю.

«17 августа 2019 года пассажирский автобус № 53 в результате технических неисправностей, допущенных по вине обвиняемого, выехал за пределы проезжей части и наехал на бетонное ограждение. В результате ДТП кондуктор и 57 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. 63-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия, а 59-летняяя пассажирка автобуса скончалась от полученных телесных повреждений в больнице через несколько дней», — пояснили ФАН в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Правоохранителями проведено более 70 различных судебных экспертиз. Допрошено более ста человек. Проведено шесть осмотров мест происшествий. Материалы уголовного дела составляют 23 тома.