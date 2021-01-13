Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал видео о вакцинации пермяков

Пермь, 13 января. В столице Прикамья к вакцинации от COVID-19 приступили еще несколько медицинских учреждений. Сделать прививку теперь также можно в городской поликлинике №7, в поликлинике клинической больницы им. Гринберга и ГБ№ 6 и ГКП№ 2.

В новогодние каникулы иммунизацию населения «Спутником V» проводили в клинической поликлинике Перми, городских поликлиниках №4 и №5, в клинической больнице Свердловского района.

В краевом оперштабе по борьбе с коронавирусом напоминают, что сейчас в первую очередь прививают работников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров – тем, кто по роду деятельности ежедневно контактирует с большим количеством людей. Кроме того, в приоритете – проживающие в соцучреждениях и жители из группы риска, то есть пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.

Оперативный штаб Пермского края по ситуации с коронавирусом опубликовал видео, в котором врач рассказывает, каким образом можно записаться на иммунизацию, как проходит сам процесс, о подготовке к вакцинации и т.д.

Запись на вакцинацию ведется через регистратуры поликлиник, «горячих линий», а также сайты «Госуслуги» и k-vrachu.ru.

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 286 новых случаев заражения COVID-19. 52 человека проходят лечение в больницах, 234 – на дому под наблюдением врачей.