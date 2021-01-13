Пермяк в шестой раз стал фигурантом уголовного дела за «пьяную езду»

Пермь, 13 января. В столице Прикамья в отношении 27-летнего молодого человека возбудили очередное уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

В декабре 2020 года сотрудникам ДПС, дежурившим на Восточном обходе Перми, пришлось преследовать подозрительный автомобиль. Когда легковушку остановили, водитель заперся в ней и отказался предоставить документы. Полицейские разблокировали автомобиль через окно, тогда пьяный нарушитель набросился на одного из инспекторов. После освидетельствования у автолюбителя обнаружили 0,86 промилле этилового спирта.

«У мужчины более 10 судимостей, пять из которых — по статье 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Злоумышленник никогда не получал водительских прав, его приговаривали к реальным срокам наказания, однако должных выводов для себя он так и не сделал. В настоящий момент идет дознание», — пояснили ФАН в пресс-службе краевого МВД.

Пермский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю уже направил в суд дело в отношении нарушителя по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

59.мвд.рф ГУ МВД по Пермскому краю

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми разработан прототип устройства для увеличения обзора водителя благодаря прозрачности передних стоек кузова автомобиля. Оно должно избавить автовладельцев от «слепых зон».