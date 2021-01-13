Один из старейших застройщиков Прикамья признан банкротом

Пермь, 13 января. В среду краевой арбитраж признал застройщика ПАО «Трест №14» банкротом.

Заявление налоговой службы о банкротстве «Треста №14» рассматривается в суде с мая 2019 года. Начальная сумма требований 218 млн рублей (171 млн — долг перед ФНС). В конце 2020 года, из-за частичной оплаты пени девелопером, требования уменьшились до 196 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела налоговой и застройщику была предоставлена возможность договориться. Однако заключить мировое соглашение у сторон не получилось.

Параллельно в суде банк «Урал ФД» взыскивает с «Треста №14» 418,7 млн рублей по договору о кредитной линии. В ФНС заявляют, что позднее выставят дополнительные финансовые требования к ответчику.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Арбитражный суд Пермского края передал права на завершение строительства двух долгостроев по ул. Екатерининской, 175 и ул. Юнг Прикамья, 14 Региональному Фонду защиты прав дольщиков.