В Прикамье будут судить убийцу и насильника 10-летней девочки

Пермь, 13 января. В Чусовом Пермского края завершено расследование громкого уголовного дела. Преступление произошло еще в августе прошлого года. Тогда в небольшом поселке Калино пропала 10-летняя девочка, которую через некоторое время нашли мертвой недалеко от дома.

В итоге следователи задержали 16-летнего местного жителя. Он был знакомым девочки. Подросток признался, что изнасиловал девочку, когда был сильно пьян. Потом решил скрыть следы преступления и убил ее.

«Им добровольно дана явка с повинной. Следователем допрошено более двадцати свидетелей, проведены две проверки показаний на месте с применением видеозаписи, назначено и проведено восемь судебных экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза и четыре судебных генетических экспертиз, согласно заключению одной из которых, на одежде обвиняемого была обнаружена кровь потерпевшей», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.