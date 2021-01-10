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Татьяна Иванова из Прикамья взяла два золота чемпионата Европы по санному спорту

Татьяна Иванова из Прикамья взяла два золота чемпионата Европы по санному спорту Пермь, 10 января. Татьяна Иванова (г. Чусовой Пермского края) в составе национальной сборной России завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в латвийском Сигулде.

В воскресенье Иванова выиграла одиночные соревнования со временем одна минута 23,594 секунды. Третье место завоевала ее коллега по сборной и землячка – Виктория Демченко.

Также Татьяна Иванова вместе с Семеном Павличенко и экипажем Всеволодом Кашкиным и Константином Коршуновым завоевали золото в командной эстафете (две минуты 12,833 секунды).

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