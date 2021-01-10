Татьяна Иванова из Прикамья взяла два золота чемпионата Европы по санному спорту

Пермь, 10 января. Татьяна Иванова (г. Чусовой Пермского края) в составе национальной сборной России завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в латвийском Сигулде.

В воскресенье Иванова выиграла одиночные соревнования со временем одна минута 23,594 секунды. Третье место завоевала ее коллега по сборной и землячка – Виктория Демченко.

Также Татьяна Иванова вместе с Семеном Павличенко и экипажем Всеволодом Кашкиным и Константином Коршуновым завоевали золото в командной эстафете (две минуты 12,833 секунды).