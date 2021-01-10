Туристическая альтернатива: гости из российских столиц все чаще едут в Прикамье

Пермь, 10 января. Сокращение международного туризма в 2020-м из-за пандемии коронавируса привело к тому, что во Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) признали этот год худшим в истории туризма. В свою очередь, в это же время у российских туристов обострился интерес к внутреннему туризму. Одним из регионов, в который с удовольствием едут, несмотря на все ограничения и предостережения, стал Пермский край.

Регион с развитой промышленностью, уникальной культурой, славной историей, природными ресурсами, с множеством различных памятников архитектуры, богатейшим растительным и животным миром и огромных туристским потенциалом — это все про Пермский край. И это является правдой и написано в Википедии. Однако до сих пор Прикамью не удавалось стать центром притяжения туристов, несмотря на все имеющиеся предпосылки.

По словам собеседников ФАН из сферы внутреннего туризма, жители Центральных регионов России стараются ехать отдохнуть внутри страны, преимущественно, на Восток. Привлекает, конечно, своими красотами Алтай, естественно, Байкал, Ольхон и т.д. Что касается Урала и конкретно Пермского края — как границы между Западом и Востоком — то здесь все эксперты говорят о нераскрученности или недосказанности.

«Всю свою историю мы были закрытым регионом. Оборонзаказ, как начался в 18 веке, так он и закончился только в конце 20-го. У нас города-заводы, практически, все были закрыты. Сегодня ситуация поменялась. Но до сих пор назвать нас туристическим регионом нельзя. При всех наших исторических, культурных, природных наследиях, — рассказывает ФАН гид-экскурсовод по Пермскому краю Андрей Чурин. — Посмотрите, как развернулась за последние годы соседняя Удмуртия. Мы же очень скромно себя ведем. Может, мы еще не научены, хотя те, кто к нам приезжает, в восторге».

25 ноября 2020 года департамент градостроительства и архитектуры Перми выдал разрешение на строительство второй очереди многофункционального центра «Эспланада». Наверное, основным объектом второй очереди станет пятизвездочная гостиница Radisson Hotel Perm, рассчитанная на 158 номеров. Она расположится в здании высотой 87 метров.

По словам вице-президента по развитию бизнеса компании Radisson Дэвида Дженкинса, отель такого формата под брендом Radisson откроется в России впервые.

Бесспорно, наличие гостиницы пять звезд — не будем забывать и про строящийся «Хилтон» на месте бывшего телефонного завода — серьезно повышает привлекательность Перми. Плюс, нельзя не сказать и про возведенный не так давно современный «Международный аэропорт Пермь».

Сегодня в Прикамье достаточно часто едут гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Весьма популярны у них кольцевые маршруты от трех дней до недели. Сюда обычно входят: обзорная экскурсия по Перми, путешествие в Хохловку с ее изумительными и уникальными деревянными строениями, Ильинский, «Пермь-36», Кунгур с посещением знаменитой на всю Россию ледяной пещеры и музея купечества, Купеческий город, которому 360 лет, Белогорский монастырь, Каменный город, Соликамск, Чердынь, Усолье.

Одно из популярнейших мест сегодня в Прикамье, как у гостей региона, так и у пермяков – Каменный город. Достопримечательностью он стал сравнительно недавно. К примеру, в советских путеводителях его просто нет. В 2008 году город обозначили в качестве ландшафтного памятника, и он зазвучал на всю страну. По словам экскурсоводов, Каменный город – яркий пример того, как быстро можно раскрутить достопримечательность и, соответственно, поднять туристический интерес к региону.

«Пермь абсолютно нераскрученный город. Деньги в формирование и поднятие имиджа за пределами региона мы не вкладываем. Если дать человеку на выбор Екатеринбург или Пермь, 99% назовут Екатеринбург. Просто он намного больше на слуху. Мы проигрываем во всем, в том числе, поэтому пролетаем постоянно мимо всех международных событий. Откуда про нас тогда будут знать, — рассказал ФАН генеральный директор туристической компании «Евразия» Сергей Минаев. – Сейчас стали фильмы снимать про Пермский край. И сериал «Территория», и «Географ глобус пропил», и «Зов Пармы». Это огромный плюс. И за это стоит сказать спасибо всем, кто к этому причастен. И уже есть заметные шаги в изменении узнаваемости региона».

Наконец, снег, как бы это смешно не звучало, одно из главных туристических достоинств Пермского края, рассказывают экскурсоводы.

«В Москве и Питере снега просто нет. Это не мои слова, так мне говорят туристы. Может, конечно, убирают у них так хорошо. Но не так давно у меня была сборная группа, где половина, как раз, были жители столиц. И, когда мы вышли из автобуса рядом с Каменным городом, они у меня просто рассыпались все. Я кричу, куда вы, подождите. Они в ответ, все нормально, ничего не надо, дайте снега. Поэтому, да, это наш ресурс, также как и река Кама», — уверен Андрей Чурин.

Безусловно, Пермскому краю необходимо научится себя продавать, как это делают соседи из Удмуртии, Екатеринбурга, Татарстана. С природой Пермского края, культурой разных народов, его населяющих, уникальными историческими постройками, монастырями и церквями, удивительной и вкусной кухней, рекой Камой, может сравниться мало какой регион России. Да, и делать, наверное, это неправильно. Интересно везде. Куда важнее качественно это преподнести.

Сегодня в столице Прикамья уже строится новый зоопарк, шикарные гостиницы, почти завершена набережная, готовится проект аквапарка. Но все это в Перми. Об этом пишут, знают, говорят. И пермяки, конечно, рассчитывают, что в ближайшие пять лет все достроят и не придется ездить в аквапарк в Екатеринбург, а в зоопарк в Ижевск. Для познавательного туризма этого, может быть, даже мало, хотя в столице такого крупного региона присутствовать все это и должно. Но, вполне возможно, Прикамью стоит сделать упор именно на то, что существует здесь веками и ждет, чтобы, наконец, это увидел весь мир.