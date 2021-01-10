«Хрупкий мир» через «Путешествие в необъятье». В Перми создают уникальные скульптуры

Пермь, 10 января. Участники VII Открытого конкурса «Кубок России «Зимний вернисаж», который проходит в столице Прикамья, вот уже четвертый день подряд творят на городской эспланаде и создают шедевры из льда и снега.

Художники из Кургана Андрей и Николай Кокорины – многократные участники и призеры конкурсов и фестивалей – представят пермякам композицию «Хрупкий мир», через которую планируют донести мысль о том, как легко люди в современном мире уничтожают красоту, которая создавалась миллионы лет.

Василий и Анатолий Аргуновы из Якутска работают над скульптурой «Путешествие в необъятье» о детских мечтах про прекрасный волшебный мир.

На конкурсе представлена и международная команда художников – в составе белоруса Вадима Бандареца и россиянина Александра Анферова. Свою скульптуру они решили посвятить теме защиты детей от «информационной лавины» и назвали ее «Маленький удильщик».

Всего в конкурсе принимают участие 30 лучших ледовых скульпторов из Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Чебоксар, Кургана, Нижнего Тагила, Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, Хабаровска, Якутска, Ялты и Минска.

За шесть дней они должны создать композиции на тему «Ускользающая красота». Всего – 15 скульптур. Для участников было заготовлено более 100 кубометров природного льда, а толщина блоков достигает 40 см.

Следить за работой скульпторов зрители могут ежедневно с 9:15 до 19:30 до полудня 12 января. Непосредственно выставка «Зимний вернисаж» откроется для посещения 14 января.