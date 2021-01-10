В Прикамье продолжается суточный рост числа выздоровевших от COVID-19

Пермь, 10 января. За прошедшие сутки в Прикамье зафиксировано 290 новых случаев инфицирования COVID-19. В краевом Роспотребнадзоре рассказали, что 74 новых зараженных проходят лечение в больницах, 216 – амбулаторно под наблюдением врачей.

24 человека за последние сутки умерли от коронавируса. При этом число выздоровевших продолжает расти. На утро 10 января инфекцию удалось побороть еще 372 пермякам.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 33 664 пациентов. Ежесуточный прирост больных (0,9%) и коэффициент распространения болезни (0,93) за сутки не поменялся.

Из новых инфицированных – 107 мужчин, 183 женщины, 11 детей. От 15 до 29 лет – 23 человека, старше 65 лет – 75 заболевших. Наибольшее количество новых инфицированных в возрасте от 50 до 64 лет – 99 человек.