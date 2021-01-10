Обрушение строительных лесов стало смертельным для жительницы Перми

Пермь, 10 января. В столице Прикамья в краевой клинической больнице скончалась одна из двух пострадавших при крушении строительных лесов на ул. Краснова, 25. По данным Properm.ru, это женщина 1950 года рождения. Сотрудники больницы от комментариев отказались.

В свою очередь, Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого дома, произошло падение строительного перекрытия на тротуар. В результате двум женщинам 1950 и 2001 годов рождения причинены множественные переломы», — пояснили ФАН в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Следователи осмотрели места происшествия, провели обыски в подрядной организации, управляющей компании и фонде капитального ремонта Прикамья. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми на ул. Краснова, 25 произошло обрушение деревянного перехода около дома, в котором ведется капитальный ремонт.