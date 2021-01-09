Защиту детей и подростков от сетевых угроз в Прикамье взяла на себя «КИБЕРдружина»

Пермь, 9 января. На территории Прикамья создан и работает Ресурсный центр по профилактике деструктивного влияния информации сети Интернет на детей. Работа проводится в рамках Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Еще с 2012 года организация «ПравДА вместе» работает с подростками, которые находятся в конфликте с законом. Постепенно сотрудники стали замечать у своих подопечных определенный настораживающий контент, и в конце 2016 года в Пермском крае появилось движение «КИБЕРдружина».

По словам председателя Пермской региональной общественной организации «ПравДА вместе» и организатора волонтерского движения «КИБЕРдружин» Ирины Черновой, к погружению в вопросы защиты детей и подростков в виртуальном пространстве организацию подтолкнули именно ее подопечные. С каждой новой встречей ребята все больше и больше рассказывали о страничках в социальных сетях с разными ненормальными призывами и странных безликих собеседниках.

«Мы начали разбираться, что конкретно может заинтересовать молодого человека в этом контенте, как он на них влияет. Почему они спокойно беседуют на абсолютно разные, в том числе, очень личные темы с абсолютно незнакомыми людьми. Нам это было сделать, в целом, проще. У нас молодая команда, всем нет и 30 лет. Поэтому внедриться, покопаться во всем этом особого труда не составило, — вспоминает Ирина. – Сначала были волонтерами. Сегодня у нас опыта уже намного больше, мы прошли обучение в других городах, провели свои исследования и уже в прошлом году организовали несколько онлайн уроков, в которых приняли участие около 5 000 детей. В январе и феврале этого года продолжим».

Одной из основных задач для себя сегодня КИБЕРконсультанты определили работу именно с «взрослыми», как они их называют, детьми. Маленький пользователь Сети, выкладывая информацию о себе или подписываясь на определенный контент, может просто не понимать последствий. Его привлекают красочные картинки, музыка, незнакомые слова и т.д. Другое дело подросток, который уже «дружит с головой», а если и нет, то вполне отдает отчет в том, что он делает, в какие группы вступает и на какие темы там беседует.

«Сегодня очевидно, что зачеркнуть для подростка его виртуальную жизнь — это равноценно отрубить часть тела. Плюс, для детей, которые сегодня учатся в младшей школе, которые знакомы с соцсетями, условно, с пеленок, уже нет четкого разделения между реальной и виртуальной жизнью. Для большинства подростков эта грань существует, когда они понимают, что там я могу быть одним персонажем, в жизни я другой», — уверена Ирина Чернова.

Согласна с организатором «КИБЕРдружины» и семейный психолог Ольга Зимина. По словам специалиста, вина в том, что дети сегодня все больше отдаляются в виртуальный мир, не лежит полностью на родителях. Зато взрослые могут стать примером того, как стоит правильно распорядиться дарами технологического прогресса.

«Я не понимаю родителей, которые в качестве наказания сегодня отбирают у ребенка телефон или планшет. Ладно их чадо просто обидится, а если так происходит регулярно, а дети «косячат» регулярно, может зародиться и ненависть. Виртуальный мир – он просто другой. И мы не до конца его понимаем и видим его не как они. Для взрослых это поиск информации, переписка по работе, новости. Для детей то же самое. Просто запросы у них иные. Родитель должен думать о том, каким образом защитить ребенка от ненужного контента, но никак не лишать того, с чем сам ребенок видит взрослого регулярно», — считает Ольга Зимина.

По мнению специалистов в области психологии, которые напрямую работают в системе социальной реабилитации трудных подростков, виртуальная жизнь, особенно для детей из неблагополучных семей, очень часто приводит к не виртуальному ее окончанию.

«Согласно показателям научных исследований более 30% суицидентов являются детьми и подростками. Статистика утверждает, каждый двенадцатый подросток в возрастном промежутке от 13 до 17 лет хотя бы раз прибегал к попытке суицида, — рассказывает психолог ГКУ социального обслуживания Пермского края «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Людмила Вернадская. — Подросток уже не является ребенком, но и не становится взрослым. В этот временной промежуток индивид только начинает отождествлять себя с взрослой жизнью и, естественно, у него начинается конфликт с окружающей средой. Окружающий мир для него сейчас является в основном пугающим и не понятным. А виртуальный к этому моменту уже исследован».

По словам Людмилы Вернадской, только у небольшого числа суицидентов обнаруживаются серьезные органические нарушения работы головного мозга. Чаще всего подростки, совершающие суицид, не страдают психическими заболеваниями и несут опасность исключительно собственной личности.

Что касается восприятия детьми информации, которую до них пытаются сегодня донести специалисты «КИБЕРдружин», то, по словам Ирины Черновой, говорить о результатах можно будет через пару-тройку лет, не раньше.

«Что я могу сказать, например, сегодня, это как сыграл здесь коронавирус. Мы проводили открытый урок в январе 2020 года и в декабре. И это две абсолютно разные позиции у детей. То есть, до пандемии и в конце года. Дети встревоженные, обеспокоенные, более агрессивные, чем в январе 2020-го. Они боятся говорить о виртуальном мире. И это влияние взрослых, которые именно в этот период намного чаще оказывались с ними рядом», — говорит организатор «КИБЕРдружин» Прикамья.

Выявленная организацией информация проходит правовую оценку, по некоторым предполагаемым угрозам она отправляется в Управление Роскомнадзора Пермского края для принятия мер блокировки, часть - в органы внутренних дел и Следственное управление следственного комитета, некоторые - в прокуратуру.

На сегодняшний день Пермский край — один из немногих регионов России, где появился региональный центр компетенций в сфере детской кибербезопасности.