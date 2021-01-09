Пострадавшие из-за обрушения перехода в Перми находятся в удовлетворительном состоянии

Пермь, 9 января. В субботу в столице Прикамья на ул. Краснова, 25 произошло обрушение деревянного перехода около дома, в котором ведется капитальный ремонт.

По информации пресс-службы городской администрации, на место сразу же выехали спасатели Пермской городской службы спасения и сотрудники МЧС. Из-под завала извлекли двух женщин 29 и 70 лет. Сейчас они госпитализированы. Их состояние оценивается, как удовлетворительное

Врио главы Перми Алексей Демкин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. На месте работает глава администрации Свердловского района Андрей Усов.