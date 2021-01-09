Все больше пермяков лечится от коронавируса дома

Пермь, 9 января. За прошедшие сутки в Прикамье зафиксировано 288 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в регионе достигло 33 374 человек.

В краевом Роспотребнадзоре ФАН сообщили, 205 новых зараженных пациентов лечатся на дому (70%). Всего среди выявленных случаев за последние сутки – 109 зараженных мужчин, 179 женщин, 6 детей. В возрасте от 15 до 29 лет – 34 человека, и 81 пациент старше 65 лет.

В краевом Управлении Роспотребнадзора вновь напоминают, что при первых признаках ОРВИ необходимо обратиться в поликлинику и не заниматься самолечением. Обязательно соблюдать предписания врача.

В целях профилактики: не допускать переохлаждения, избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний, при контакте с больным человеком и в местах массового скопления людей надевать маску, регулярно проветривать помещение, часто и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, носу или рту.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 5 января в столице Прикамья начали прививать от COVID-19 в восьми городских больницах. Также был расширен список внеочередников.