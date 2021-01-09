В Прикамье официально перекроют трассу из-за автогонок

Пермь, 9 января. В субботу с 16 до 22 часов на автодороге «Барда – Куеда» закроют участок Барда – Краснояр 1. 10 января с 12.30 до 16.00 перекроют участок Барда - Бичурино (автодорога «Барда – Ятыш»). В краевой администрации просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

Ограничения вводятся из-за стартовавшего 8 января в Прикамье второго этапа Кубка России по автогонкам «Ралли Барда 2021», который состоится уже в седьмой раз, и первого этапа Чемпионата Пермского края по ралли.

Для участия в гонках в регион приехали 44 экипажа из разных городов и регионов страны. Прикамье представят восемь пилотов. Гонщикам предстоит преодолеть более 87 км трассы.

Сам маршрут проходит по дорогам общего пользования, что позволит зрителям наблюдать гонку с минимального расстояния. По оценкам участников, пермский этап – один из самых зрелищных в Кубке России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми разработан прототип устройства для увеличения обзора водителя благодаря прозрачности передних стоек кузова автомобиля. Стоить такая система будет порядка 30 тысяч рублей.